Cus Avellino | settore giovanile formato ottovolante | goleada per U19 e per U17 élite 

(Di martedì 17 dicembre 2019)

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiÈ un fine settimana da urlo per ildel Cus. Due vittorie su due per la cantera irpina che vede vincitrice l’U19 4-8 in quel di Capua e l’U17 élite 8-3 al Palaconi. Under 19 Futsal Casilinum 4-8 CusC5 Èal palazzetto dello sport di Capua dove i ragazzi di mister Lanzetta vincono in rimonta: dopo l’iniziale vantaggio irpino di 3-0, la formazione di casa si porta sul 4-3 ma i biancoverdi hanno una forte reazione d’orgoglio, recuperano il match e lo vincono. Decisive le quattro reti dello scatenato Imbimbo, la doppietta di un sempre più convincente Pisano e le marcature di capitan Guerriero e Coppola, che permettono al Cus di conquistare 3 punti importanti per la classifica piazzandosi nei piani alti. Under 17 èlite CusC5 8-3 Cerreto Sannita Altraarriva dai ...

