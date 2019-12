Contrae l’Hiv durante la tesi in laboratorio | denuncia due Atenei

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una ragazza laureatasi in una Università del Veneto ha fatto causa a duedopo aver contratto il virtus della preparazione delladi laurea. La ragazza si sarebbe ammalatale attività disvolte in un’università straniera, dove manipolava “pezzi” del virus per svolgere il suo lavoro a sostegno delladi laurea. Come riporta il sito del Corriere, la ragazza ha chiesto un risarcimento milionario sia dall’ateneo di partenza che da quello ospitante, a 7 anni di distanza dall’episodio. Un fatto, racconta, che le ha distrutto la vita. Da allora, la ragazza si è costruita una “vita parallela”, cercando di nascondere la sua condizione alle persone con cui entra in contatto. L’esito della perizia di parte sulla sequenza genica ha rivelato che il virus che ha colpito la ragazza non circola tra la popolazione, ma corrisponde a quelli costruiti ...

infoitsalute : Contrae l'hiv in laboratorio durante la tesi: studentessa fa causa a due atenei - infoitsalute : Veneto, contrae l'Hiv mentre prepara la tesi, denuncia gli Atenei - TgrVeneto : Prepara tesi di laurea in laboratorio e contrae l'#Hiv: atenei denunciati. La vittima è un'ex studentessa, poi laur… -