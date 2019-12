Claudia Nargi Instagram, lo scatto senza intimo è uno ‘scossone’ in pieno volto: «Sbadabam» (Di martedì 17 dicembre 2019) Arriva come una sberla in pieno volto l’ultimo scatto Instagram di Claudia Nargi: sorella di Federica, la trentacinquenne romana non è affatto da meno all’ex velina. Molto somiglianti, tanto da risultare quasi gemelle, Claudia e Federica affascinano spesso il social con immagini di coppia in cui la bellezza si moltiplica esponenzialmente. Non è, però, il caso della foto più recente in cui la bella Claudia posa sola soletta colmando il frame con tutta la sua sensualità. Classe 1984, Claudia – a differenza dell’ex velina – si definisce una persona più timida ed introversa, anche se la popolarità di Federica ha inevitabilmente acceso i riflettori anche sulla maggiore delle Nargi. Claudia Nargi Instagram, zia amorevole e bomba sexy Colori mediterranei e lineamenti perfetti, Claudia – sebbene meno social della sorella – si sta aprendo un po’ di più al mondo di Instagram, regalando di tanto ...

