Cena di Natale – Adl ha in serbo due sorprese per la squadra

(Di martedì 17 dicembre 2019) Come di consueto il Napoli si riunisce per ladia Villa D’Angelo. Presenti oltre 120 invitati nella solita location che da anni ospita la SSC Napoli per gli auguri ed i festeggiamenti natalizi. Per questa edizione il clima non è dei più sereni, complice la classifica di Serie A ed il recente esonero di Carlo Ancelotti. La voce che gira già da qualche giorno riguarda un’apertura da parte del patron azzurro sulla questione multe e danni per i diritti d’immagine del club a causa dell’ammutinamento del 5 novembre scorso. I calciatori e gli addetti ai lavori si aspettano di trovare sotto l’albero di, magari con un annuncio di De Laurentiis, la notizia della revoca delle multe (i tempi tecnici ci sono ancora tutti) che porterebbe si ad un brindisi vero e sincero ma, allo stesso tempo, i calciatori del Napoli non avrebbero più scuse. PER ...

