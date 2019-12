Carlo Ancelotti ad un passo dall’Everton | pronto a tornare in Premier

Calcio - Carlo Ancelotti : contatto con l’Everton. L’ex mister del Napoli potrebbe tornare in Inghilterra : Si è conclusa da pochi giorni l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli e per il mister di Reggiolo potrebbe arrivare una nuova opportunità. Secondo quanto riportato dal sito di Gazzetta, infatti, si sarebbe fatto avanti l’Everton per far tornare il 60enne in Premier League. Ancelotti sarebbe già arrivato nel Merseyside per parlare con il club di Liverpool, che due settimane fa ha allontanato dalla panchina Marco Silva ...

Carlo Ancelotti dopo Napoli vola a Londra : incontra i dirigenti dell'Everton ma lui vuole l'Arsenal : Sono passati pochissimi giorni dall’addio di Carlo Ancelotti alla panchina del Napoli, ma il tecnico già pensa al suo futuro, e ragiona sulla prossima destinazione. È sempre più probabile la pista Premier League, con l’Arsenal che ci sta provando seriamente dopo l’esonero di Emery. Ma secondo il por

Carlo Ancelotti è stato cacciato in malo modo - secondo Buccirosso : Carlo Buccirosso, attore è intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma “A Carlo Ancelotti si addice molto il titolo del mio spettacolo perchè si chiama “la rottamazione di un italiano perbene”. “Carlo Ancelotti è stato rottamato e credo sia stato trattato male, certe dichiarazioni non mi sono piaciute. Dispiace che Ancelotti sia stato cacciato dopo il raggiungimento degli ...

Carlo Ancelotti e il Napoli non potevano capirsi : di Armando Fico “Lo scudetto? Ci sono sogni ed utopie (…) al Napoli non manca molto, e quel poco che manca spero di riuscire darlo io”. Questa frase, detta nell’agosto 2018 prima del suo esordio sulla panchina azzurra e riletta oggi dopo il suo esonero, è stata la dichiarazione d’intenti più profonda del progetto napoletano di Carlo Ancelotti. Un progetto evidentemente di più ampio respiro, che andava oltre il dar ...

Alvino : ”Ho ricevuto un messaggio da Carlo Ancelotti. Ecco cosa mi ha detto” : Intervenuto su Radio Kiss Kiss, il giornalista Carlo Alvino svela il messaggio ricevuto da Ancelotti In onda sulle frequenze della radio ufficiale del Napoli, ha parlato il giornalista Carlo Alvino, molto vicino alle vicende di casa azzurri: ”Noto con grandissimo dispiacere che in questa città si è andati ben oltre il senso della critica nei confronti dell’allenatore. Parlo delle scelte professionali. In questa città gente che pensa ...

Carlo Ancelotti - addio Napoli e... promozione : già pronta la panchina dell'Arsenal : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli, ma per lui è pronta già una nuova panchina: quella dell'Arsenal in Premier League. I Gunners sono pronti ad affidargli la panchina dopo il divorzio da Emery avvenuto quasi due settimane fa. Al momento alla guida dell'Arsenal c'è Freddie Ljungberg, ma sec

Il Napoli esonera Carlo Ancelotti - i tifosi : errore - era il top : Roma, 10 dic. (askanews) – Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del Napoli. Il club di De Laurentiis ha comunicato l’esonero del tecnico che guidava la squadra dall’estate 2018. Non è bastata la vittoria per 4-0 contro il Genk, valsa la qualifica agli ottavi di Champions League. Le voci sull’esonero giravano da giorni, ma dopo una cena con De Laurentiis è arrivata l’ufficialità. Sul profilo Twitter della ...

I tifosi si ribellano all’esonero di Ancelotti : “Perdonali Carlo. Non sanno quello che hanno fatto” : Il Napoli ha esonerato Carlo Ancelotti con un tweet nella notte subito dopo la vittoria contro il Genk. Una decisione presa dal presidente De Laurentiis che però non ha incontrato Esonerato #Ancelotti: senza parole. La supponenza del padrone che pensa di capirne di calcio ma che alla fine non vince niente. Parlare è facile vincere è difficile Che delusione, Ancelotti non lo meritava. Via Mertens, Callejon, Insigne ed Allan che hanno ...

Ancelotti esonerato - Ashley Cole : «Carlo è come il tuo migliore amico» VIDEO : Ancelotti, l’esonero del tecnico del Napoli commentato dall’ex giocatore del Chelsea Ashley Cole che lo ha avuto come allenatore Carlo Ancelotti ha ufficialmente terminato ieri la sua esperienza sulla panchina del Napoli. Il commento sul suo esonero è arrivato anche da Ashley Cole. «Si parlò tanto quando stavo per andare via ma la mia priorità è sempre stata il Chelsea. Carlo ha lavorato benissimo con la ...

Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli. Il nuovo allenatore è Gattuso : Arrivò per sostituire Maurizio Sarri, che tutti i tifosi del Napoli adoravano. Era la carta vincente di De Laurentiis, l’uomo che avrebbe potuto far fare il salto decisivo verso i trofei. Non è andata così. Carlo Ancelotti lascia la panchina del Napoli a Rino Gattuso (ma la decisione non è ancora ufficiale) dopo 18 mesi, dopo il 4-0 al Genk che porta gli azzurri per la terza volta nella storia agli ottavi di ...

Esonerato Carlo Ancelotti andrà all’Arsenal - a Napoli arriva Rino Gattuso : Un esonero annunciato che spacca in due la tifoseria azzurra. Carlo Ancelotti non è più all’allenatore del Napoli. Aurelio De

Napoli - esonerato Carlo Ancelotti : è ufficiale : Era ormai nell’aria da un po’ di tempo e da pochi minuti è arrivata la conferma ufficiale. Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del Napoli. esonerato Carlo Ancelotti Si tratta senz’ombra di dubbio del periodo più complesso degli ultimi anni per la società del presidente De Laurentiis. La posizione in classifica del campionato di serie A, infatti, non rispecchia le ultime stagioni degli azzurri. La qualificazione agli ...

Calcio - è ufficiale : Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli. Lo ha comunicato la società partenopea poche ore dopo la rotonda vittoria in Champions League con il Genk (4-0) e il passaggio agli ottavi finali della competizione di Calcio europea più importante. In una nota pubblicata sui social, il Napoli ha annunciato di avere «deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti ...

Calcio - Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli. Attesa per il successore - Gattuso è il nome più gettonato : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Napoli. La notizia era nell’aria, ora è arrivata l’ufficialità per bocca diretta della società che ha pubblicato un comunicato stampa. Il Presidente Aurelio De Laurentis ha sollevato il tecnico dall’incarico dopo la netta vittoria contro il Genk (4-0) che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. I rapporti tra il coach emiliano, la ...