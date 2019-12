5 arresti per spaccio a Primavalle-Tor Bella Monaca-San Basilio

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Gli agenti della Polizia di Stato della VI Sezione Contrasto al Crimine diffuso della Squadra Mobile, nell’ambito dell’attivita’ volta al contrasto dellodi sostanze stupefacenti in diverse zone di Roma ed in particolare nei quartieri Tore San, hanno arrestato 5 uomini di cui uno incensurato, ed uno gravato dall’obbligo di firma, tutti colti nella flagranza di detenzione e didi droga. Gli operatori della Sezione Falchi, che svolgono specifici controlli mirati alla prevenzione ed alla repressione di reati nelle zone piu’ degradate della citta’, dopo aver effettuato numerosi servizi di appostamento, hanno concluso tre distinte operazioni. La prima in zona, dove gli investigatori hanno notato un via vai di soggetti dal locale cantine attiguo ad un condominio in via Esperia ...

