Weekend a Marrakech | la guida definitiva e tutte le novità

(Di lunedì 16 dicembre 2019), la(ele)È la meta perfetta, per un week end o per vacanze più lunghe, è vicina ed esotica, tradizionale e cosmopolita. L’hanno amata in tanti, dai tempi della sua fama nascente ad oggi, perché la città Rossa è la meta per innamorati e per alternativi, per raffinati gourmet e per chi ama lo street food. L’hanno scelta per festeggiare il loro secondo anniversario Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Sfera Ebbasta ha postato le sue foto nella piazza Jemaa El Fna, mentre Madonna ha organizzato la festa per i suoi 60 anni. Ecco unaper scoprirla in un week end: LA CITTA’comele città imperiali del Marocco è divisa in due parti: la città vecchia con la Medina circondata da bastioni di terra rossa, e, fuori le mura, la Ville Nouvelle costruita dai francesi negli anni ‘30 durante la dominazione coloniale. ...

