Wanda Nara confessa | “Soffro la mia età | tra me e Icardi troppa differenza”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Unaa cuore aperto, quella che ha affidato le proprie confessioni a Repubblica. Intervistata dal quotidiano, la modella e showgirl argentina ha deciso di affrontare senza peli sulla lingua quelle questioni apparentemente più private della vita da wag. Dal rapporto con il più giovane marito Mauro, alla difficile decisione del trasferimento a Parigi, fino alla vita da personaggio televisivo in Italia e la nuova avventura al Grande Fratello di Alfonso Signorini. Il rapporto con Mauro, i figli e la nuova avventura verso il Grade Fratello Vip:si racconta Il rapporto trae Mauroè notoriamente venuto su in un clima controverso. Il giovanissimo campione della Sampdoria iniziò una relazione con l’allora compagna del proprio capitano e partner in squadra Maxi Lopez; il conseguente divorzio fu a lungo fonte di problemi per ...

