Vignetta Marione | Ue come Auschwitz | Virginia Raggi lo licenzia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’Unione europeaun lager: ladiche sta facendo discutere in questi giorni rappresenta la Gran Bretagnaun piccolo deportato che fugge da un campo di concentramento dall’insegna “Unione europea”. L’autore è Mario Improta, proprio il disegnatore scelto dalla sindaca di Romaper realizzare il fumetto civico del Campidoglio da distribuire nelle scuole e per curare la campagna comunicativa della Prima cittadina. Il fumetto ha indignato tutti: il primo a sollevare la polemica è stato il Partito Democratico, oggi poi è arrivata la risposta anche dell’Memorial sul profilo ufficiale Twitter del Museo del campo di concentramento. LadiQualche tentativo di placare la polemica c’è stato, ma nulla è sembrato sufficiente. Questa mattina infatti il profilo Twitter del Museo di...

