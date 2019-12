The Sims 4 | quali espansioni conviene comprare?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tra i videogames più appassionanti del momento, senza dubbio The4 è uno dei giochi più acclamati e particolari del settore. Disponibile per PS4, Xbox One, PC e nella versione mobile per dispositivi Android e iOS, questo gioco permette di creare dei personaggi simili a delle persone reali, i, per vivere le esperienze comuni della vita sociale, familiare e professionale. Tuttavia, per aumentare le funzionalità è necessarioper The4, pacchetti che consentono di inserire scenari, personaggi e attività ancora più originali e realistiche. Ecco come funzionano esono le migliori. Cosa sono ledi The4 e come funzionano Uscito ufficialmente il 2 settembre del 2014, The4 è un videogioco distribuito da EA (Electronic Arts) e realizzato dalla società Maxis. Si tratta in particolare di un gioco di strategia, in cui ogni ...

thmanhas : @nathanmiguell_ @Stellarbeiro Ela é The Sims hahahah - laila_kleis : Oggi uno di quei giorni in cui giocherei a the Sims fino alla cecità oculare e finirei per uccidere tutti i miei Sims - softmaxerica : ho comprato alla fine the sims 4 -