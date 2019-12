Temptation Island | colpo di scena | è pronto a sposarla “Diamo una svolta alla nostra

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) E si torna a parlare di. Ci sono grosse novità per due dei protagonisti dell’ultima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. Parliamo di Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. Per la coppiasi è concluso in modo molto particolare. I due infatti hanno abbandonato la trasmissione separati dopo un falò di confronto durissimo causato soprattutto dvicinanza di lei al tentatore Giulio Raselli. Nicola, che ha ben 12 anni in meno di Sabrina, ha quindi scelto di lasciare lo show da solo perché incapace di perdonare il suo comportamento. Un mese dopo al fine delle registrazioni, però, ildi: la coppia ha svelato di essersi riappacificata e di aver chiarito la situazione. Nicola e Sabrina sono tornati insieme e hanno confessato a Filippo Bisciglia di essere molto innamorati. (Continua dopo la foto) Le incomprensioni vissute durante il loro ...

