Supernatural | i fratelli Winchester tornano su Spike

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mentre negli Stati Uniti sta andando in onda la 15esima e ultima stagione di, in Italia torna la prima stagione su, canale 49 del digitale terrestre. I, Sam e Dean, sono ancora dei cacciatori di demoni alle prime armi e il mondo oscuro è pieno di insidie per loro. Per i fan della prima ora un modo per rivivere le emozioni dell’inizio, per i neofiti l’occasione di scopire una serie così longeva, dove tutto ebbe inizio Nell’episodio pilota, dal titolo La caccia ha inizio, in onda lunedì 16 dicembre alle 20.30, faremo la conoscenza degli eroi della serie: ventidue anni dopo la misteriosa morte di sua madre, Samè al college e da ben due anni non ha contatti con suo fratello e suo padre. Improvvisamente però il fratello Dean si presenta alla sua porta, rivelandogli che il padre è scomparso. I ragazzi si mettono sulle ...

