Serie A | Cagliari-Lazio in diretta esclusiva su Sky

Serie A Lunedì 16 dicembre - Cagliari – Lazio in tv e in streaming : Serie A sedicesima giornata le partite domenica 15 e Lunedì 16 dicembre in tv e in streaming Juventus e Milan alle 15, Roma – Spal alle 18, Fiorentina – Inter alle 20:45 e Lunedì sera Cagliari – Lazio Prosegue domenica la sedicesima giornata di Serie A che si chiuderà Lunedì sera con il posticipo tra Cagliari e Lazio. Alle 12:30 la giornata si apre con Verona – Torino su DAZN, mentre alle 15 tre partite con Juventus ...

Pagelle e Highlights 15^ giornata Serie A : Bologna-Milan 2-3 - il ritorno di Piatek! Sassuolo-Cagliari 2-2 - Ragatzu riacciuffa i neroverdi. Lazio-Juve 3-1 - bianconeri al tappeto! : Pagelle 15 giornata Serie A- Tutto pronto per la 15^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Inter-Roma, con nerazzurri attualmente in testa alla classifica e chiamati a difendere il primato. Roma sugli scudi a caccia di conferme in vista della possibile rimonta in chiave Champions League. Sabato sarà la volta dell’altra […] L'articolo Pagelle e Highlights 15^ giornata Serie A: Bologna-Milan 2-3, il ritorno di Piatek! ...

Serie A - Sampdoria-Parma 0-1. Quarto k.o. per la Fiorentina - pari tra Sassuolo e Cagliari : Serie A, i risultati di domenica 8 dicembre 2019. Alle 18 in campo Sampdoria e Parma: in palio punti fondamentali per entrambe le compagini. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 8 dicembre. Dopo i tre anticipi di ieri, la quindicesima giornata continua oggi con le ultime sei sfide in programma. Alle 18 in programma a ‘Marassi’ la sfida tra Sampdoria e Parma. Serie A, i risultati delle sfide di domenica 8 ...

Serie A - Cagliari altra rimonta al 90' e quarto posto. La Fiorentina sconfitta a Torino. Balo-gol : il Brescia vince. Lecce-Genoa pari e patta : La domenica pomeriggio di Serie A regala il quarto posto al Cagliari, bravo a raggiungere al 90′ il Sassuolo, il ritorno al gol di Mario Balotelli che spinge sempre più giù la Spal e il nuovo flop della Fiorentina, sconfitta a Torino. Nel match di mezzogiorno, il Lecce rimonta il doppio svantaggio con il Genoa, ridotto in 9 per due espulsioni. Sassuolo-Cagliari 2-2 Dopo essere stata sotto per 2-0 grazie ai gol di Berardi al 6′ e di ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Ragatzu salva il Cagliari nel finale - Mario Balotelli trascina il Brescia. Altro ko per la Fiorentina : Nuova domenica di gare nella Serie A di Calcio 2019-2020, che ha visto disputarsi nel pomeriggio quattro partite del quindicesimo turno, a cominciare dal lunch match delle 12.30 tra Lecce e Genoa, in cui i liguri hanno aperto le marcature nel primo tempo, grazie alle reti di Goran Pandev e Domenico Criscito, su rigore. Nella ripresa a sbloccare i padroni di casa ci ha pensato Filippo Falco, che ha accorciato al 60′, fornendo l’assist ...

Cagliari-Lazio - streaming e tv : dove vedere la 16a giornata di Serie A : dove vedere Cagliari – Lazio streaming e tv, 16a giornata Serie A streaming Cagliari Lazio | Il primo big match della giornata non si fa attendere. Cagliari Lazio arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di domenica 15 dicembre alle 20.45. Roma Spal in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti streaming, ritenuti però illegali come ...

Calcio - Serie A 2019-2020 - 14a giornata : spettacolare rimonta del Cagliari - Sampdoria sconfitta 4-3 in pieno recupero : Spettacolo e gol alla Sardegna Arena di Cagliari, dove la formazione di casa riesce a tenersi stretto il quarto posto in classifica grazie a una rimonta che, contro la Sampdoria, si concretizza negli ultimi 20 minuti e nel recupero. A risultare decisivo è il gol di Cerri al sesto minuto di recupero, che lascia i blucerchiati in zona pericolosa a quota 12 punti, in diciassettesima posizione. Il primo a rendersi veramente pericoloso è Faragò al ...

Posticipo Serie A - Cagliari-Samp 4-3 : 22.50 All'ultimo respiro il Cagliari batte in rimonta la Samp 4-3 alla Sardegna Arena I sardi partono bene. Ci provano Faragò e Joao Pedro due volte. Al 35' miracolo di Rafael su splendida rovesciata di Quagliarella. E' il preludio al vantaggio Samp: Pellegrini stende Gabbiadini, è rigore. Dal dischetto segna Quagliarella (38'). Fuochi artificiali nella ripresa. Al 52' l'uruguaiano Ramirez fa 0-2 (52'). Nainggolan al 69' accorcia. Immediato ...

Risultati Serie A live - 14ª giornata : in campo Cagliari e Sampdoria - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo. La gara d’apertura va appannaggio dell’Atalanta, che ha la meglio nel derby lombardo in casa del Brescia. Successo del Torino sul campo del Genoa grazie ad un gol di Bremer, in serata Fiorentina-Lecce, successo ospite grazie ad un gol di La Mantia. Impresa del Sassuolo che nel lunch match ha fermato la Juventus, 2-2 il risultato. Alle 15 vincono Inter, Lazio e Milan. Il ...

Cagliari Sampdoria Serie A TIM diretta streaming : vedere - no Rojadirecta : Il posticipo del lunedì sera della Serie A TIM è tra Cagliari e Sampdoria: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta. Si gioca oggi lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 20.45, il posticipo del lunedì sera della Serie A TIM tra Cagliari e Sampdoria, due squadre in cerca dei tre punti. La […] L'articolo Cagliari Sampdoria Serie A TIM diretta streaming: vedere, no Rojadirecta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Serie A - il posticipo Cagliari-Sampdoria è live su Sky : Cagliari Sampdoria Sky o DAZN – Cagliari e Sampdoria chiudono la quattordicesima giornata del campionato di Serie A con il posticipo del lunedì sera. Le due formazioni si affrontano alla Sardegna Arena di Cagliari con obiettivi diversi. Da un lato, i padroni di casa cercano un successo che consentirebbe loro di portarsi a 28 punti, […] L'articolo Serie A, il posticipo Cagliari-Sampdoria è live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Risultati Serie A live - 14ª giornata : l’Atalanta vince e aggancia Roma e Cagliari : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo. La gara d’apertura va appannaggio dell’Atalanta, che ha la meglio nel derby lombardo in casa del Brescia. A seguire Genoa-Torino, in serata Fiorentina-Lecce. La Juventus gioca all’ora di pranzo contro il Sassuolo. Alle 15 si giocano tre partite: Inter-Spal, Lazio-Udinese, Parma-Milan. Il Napoli ospita il Bologna alle 18, in serata c’è Verona-Roma. A chiudere il ...