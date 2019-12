Sci alpino | orari e programma 16-23 dicembre | settimana pazzesca con Courchevel | Val

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È già tempo di vacanze natalizie per la Coppa del Mondo 2019-2020? Assolutamente no. Il Circo Bianco, infatti, è ai nastri di partenza di unaquanto mai imperdibile e ricca di eventi. Saranno le donne ad aprire la scena nella giornata di martedì 17con il gigante di(Francia) prima di spostarti nella Val d’Isere per una discesa e una combinata, mentre fino a lunedì 23sarà l’Italia la grande protagonista per gli uomini con le prove veloci della Val Gardena (un SuperG e una discesa libera sulla Saslong) quindi con la Val Badia con l’imperdibile gigante e il parallelo che andrà a chiudere questa prima fase di stagione prima del ritorno a Bormio che anticiperà Capodanno. IN TV – Le gare di Coppa del Mondo 2019-2020 di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport ...

