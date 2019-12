Salernitana | le scuse di Jallow | “Amo i tifosi granata” VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Nonostante la vittoria sul Crotone, quello di ieri è stato un finale turbolento per Lamin, che è uscito dal campo visibilmente nervoso tra i fischi della Curva Sud Siberiano. L’attaccante granata ha voluto chiedere scusa attraverso unpubblicato sui canali ufficiali del club motivando la sua reazione: “Sono stato insultato per tutta la partita da un tifoso che ha preso di mira me e la mia famiglia. L’arbitro mi ha chiesto se volessi la sospensione della gara, ma gli ho detto più volte di no. Non ce l’avevo con igranata, quello che mi ha insultato non è un tifoso della. Amo idellae li rispetto. Mi scuso con la curva e con tutti i”, ha detto. Le sue dichiarazioni nel. L'articolo, ledi: “Amo i ...

