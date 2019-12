Rifiuti | Messina | Cucinotta testimonial d' eccezione per la raccolta differenziata 2

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) (Adnkronos) - L’app permetterà anche ai cittadini di comprendere come differenziare i vari materiali con molta precisione, fornendo delle indicazioni corrette. Solo con la partecipazione di tutti, questo servizio potrà funzionare in modo adeguato epotrà diventare come altre città, migliore

StraNotizie : Rifiuti: Messina, Cucinotta testimonial d'eccezione per la raccolta differenziata - GazzettaDelSud : #Rifiuti a #Messina, il porta a porta da oggi sbarca nei condomini più grandi - infoitinterno : Raccolta rifiuti ingombranti: dove conferire questo sabato a Messina -