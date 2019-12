Reddito di cittadinanza | truffa onlus a Palermo | come intascavano i soldi

Reddito di cittadinanza - oltre un milione di domande accolte. Più di 50mila sono già decadute : sono oltre un milione le domande di Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza ricevute fino a novembre. La maggior parte arriva dalla regione Campania: qui si concentra infatti quasi un quinto di tutti i percettori presenti in Italia e Napoli è la provincia con più beneficiari, cioè quasi 120mila. Le domande già decadute sono 51.681. Il numero più alto di beneficiari decaduti si trova sempre in Campania.Continua a leggere

Inps - Tridico : Reddito cittadinanza anche ai senzatetto : Roma, 16 dic. (askanews) – “Ad oggi il reddito di cittadinanza raggiunge circa 1,1 milioni di nuclei, ovvero quasi 2,8 milioni di individui, tra i quali 200 mila disabili, 400 mila bambini ed altri beneficiari adulti. Abbiamo così avuto un forte riscontro in termini di impatto sulla disuguaglianza, che è diminuita, ed in termini di riduzione della povertà. Ma c’è un problema sul domicilio, dunque sui senzatetto. Per questo ...

Inps : Reddito o pensione di cittadinanza - respinte quasi 450.000 domande : Quanto all'ammontare, per il reddito di cittadinanza la media dell'assegno mensile sale a 522,15 euro mentre per la pensione di cittadinanza si attesta a 219,18 euro

Reddito di cittadinanza - più sussidiati a Napoli che in tutto il Lombardo-Veneto : È la Campania la regione con il numero più elevato di percettori di Reddito e pensione di cittadinanza con 196.494 nuclei familiari. Napoli è invece la città con il numero più alto (118.893) e da sola ha più percettori di Veneto e Lombardia messe insieme (115.473). È la fotografia scattata dall’Osservatorio dell’Inps sui numeri della misura. Segue la Sicilia con 176.515 nuclei con Palermo che guida la classifica dei capoluoghi di ...

Reddito di cittadinanza - card per un milione di famiglie. I dati Inps : solo in Campania sono 200 mila : sono 1.066.000 le domande di Reddito e pensione di cittadinanza che l’Inps ha accolto tra i mesi di aprile e novembre 2019. Tra queste, però, 51.681 sono decadute e quindi le famiglie che percepiscono il Reddito di cittadinanza (890.756) e pensione di cittadinanza (123.673) sono in totale 1.014.429. A rivelarlo è l’Osservatorio dell’Inps sulla misura introdotta con la manovra del governo giallo-verde. La media è di 484 ...

Reddito di cittadinanza - Inps : oltre un milione di domande accolte. Importo medio : 484 euro. In Campania quasi un quinto dei beneficiari : oltre un milione di domande accolte, 444mila respinte e più di 112mila in lavorazione. Sono i numeri del Reddito di cittadinanza tra aprile e novembre, diffusi dall’Osservatorio dell’Inps sulla misura voluta dal M5s. Per le famiglie beneficiarie (1.014.429) l’Importo medio mensile è di 484,44 euro, considerando anche i nuclei percettori della pensione di cittadinanza. Napoli è la provincia italiana con più beneficiari, quasi ...

Reddito di cittadinanza - Napoli record : più della somma di Lombardia e Veneto : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E’ quella di Napoli la provincia italiana con il maggior numero di percettori di Reddito e pensione di cittadinanza, con quasi 120.000 beneficiari (118.193, esclusi coloro che hanno avuto la domanda accolta ma cheè in seguito decaduta). Lo scrive l’Osservatorio Inps sul Reddito, secondo il quale il Napoli ha più percettori rispetto all’insieme di Lombardia (84.952) e Veneto (30.531). La Campania ha quasi ...

Palermo - compensi camuffati da rimborsi spese per volontari di una onlus. In undici ricevevano anche il Reddito di cittadinanza : La Guardia di Finanza di Partinico, in provincia di Palermo, ha scoperto che alcuni volontari di una onlus locale percepivano compensi camuffati da rimborsi spese. undici di loro ricevevano anche il reddito di cittadinanza. La verifica fiscale dei finanzieri è stata realizzata nei confronti di un’associazione attiva nel settore dei servizi di autoambulanze. L’amministratore della onlus distribuiva forfettariamente ai propri soci volontari, ...

Reddito di cittadinanza - la Corte dei Conti scopre le carte : ecco i nomi dei furbetti : Hanno percepito il Reddito di cittadinanza, ma erano al tempo stesso impegnati in un'altra attività lavorativa: quella di contrabbandieri, di trafficanti di tabacchi lavorati esteri o, in...

Reddito di Cittadinanza : la guida completa : Il Reddito di Cittadinanza è una forma di integrazione del Reddito introdotta con la Legge di Bilancio 2019. Vediamo insieme come funziona, quali sono i requisiti per ottenerlo, come fare domanda, quali sono le spese ammesse con la card e quali sono i casi in cui il sussidio viene negato. Reddito di Cittadinanza, guida completa: i requisiti Il Reddito di Cittadinanza o RdC, non è un sussidio di disoccupazione ma una forma di integrazione del ...

Arzano - prende il Reddito di cittadinanza ma fa il parcheggiatore abusivo davanti all’Asl : Un uomo di 56 anni, incensurato, è stato multato dai carabinieri di Arzano (Napoli) perché sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo nei pressi dell'Asl locale; ai militari ha detto che lo stava facendo per sfamarsi, non avendo lavoro. Dagli accertamenti è però emerso che percepiva il Reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Palermo : contrabbandava sigarette e percepiva Reddito di cittadinanza : Palermo, 13 dic. (Adnkronos) - contrabbandava sigarette e percepiva il reddito di cittadinanza. Un uomo di 41 anni è stato 'beccato' dal gruppo Pronto impiego di Palermo della Guardia di finanza mentre, in due diverse occasioni, vendeva sigarette contrabbando. I baschi verdi gli hanno sequestrato ci

Prende il Reddito di cittadinanza ma fa il contrabbandiere di sigarette - scoperto furbetto a Palermo : Ha il reddito di cittadinanza ma vende vende sigarette di contrabbando. Un uomo palermitano di 40 anni, P. C. le iniziali del suo nome, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza. Il caso è anche stato segnalato ai monopoli di Stato. L’uomo è stato bloccato due volte a mentre vendeva le bionde in strada. Sono stati sequestrati un chilo e 600 grammi di sigarette. I finanzieri hanno proceduto a segnalare all’INPS il contrabbandiere di ...