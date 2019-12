Pubblico impiego | stato d’agitazione proclamato da Cgil | Cisl e Uil

Leggi la notizia su firenzepost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Rivendicano, viste le carenze in legge di Bilancio, adeguate risorse economiche per il rinnovo dei contratti per il triennio 2019-2021, al netto della stabilizzazione dell'indennita' di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo

