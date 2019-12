Omicidio Sacchi | oggi il Riesame su Princi e Anastasia

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019), lunedì 16 dicembre, il tribunale deldeciderà in merito ai ricorsi presentati da alcuni indagati nell’inchiesta sulla morte del 24enne romano Luca. Tra le persone che hanno presentato ricorso anche la fidanzata di, indagata per tentato acquisto di droga e sottoposta all’obbligo di firma. Ma a chiedere l’intervento del Tribunale delè stato pure l’amico di Luca, Giovanni, attualmente in carcere con l’accusa di tentato acquisto di droga.è ritenuto dagli inquirenti il mediatore tra il gruppo die quello di Valerio Del Grosso. Anche i legali di De Grosso, accusato dell’di Luca (sarebbe stato lui infatti a premiere il grilletto), hanno presentato ricorso. Leggi anche:, resta l’obbligo di firma per: secondo il Gip non è credibile. ...

