Leggi la notizia su dagospia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) ROBERTO D'AGOSTINO: 'STA, INVECE SENON CE NEUN CAZZO A NESSUNO' Emanuela Longo per https://www.ilsussidiario.net/ Nel corso della puntata di ieri di Non è l'Arena, il programma

jabbaTM : ''MINA È NELL'IMMAGINARIO COLLETTIVO, SE MANCA FEDEZ NON GLIENE FREGA UN CA**O A NESSUNO'' - DAmboldi : RT @_DAGOSPIA_: ''MINA È NELL'IMMAGINARIO COLLETTIVO, SE MANCA FEDEZ NON GLIENE FREGA UN CA**O A NESSUNO'' - _DAGOSPIA_ : ''MINA È NELL'IMMAGINARIO COLLETTIVO, SE MANCA FEDEZ NON GLIENE FREGA UN CA**O A NESSUNO'' -