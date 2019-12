Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono trascorsi otto anni da quando la vita diè completamente cambiata. Il conduttore televisivo il 29 aprile 2011, fu colpito da un violento ictus. Tutto questo accadde mentre conduceva un suo programma, La vita in diretta, assieme a Mara Venier, per conto della Rai. Ma come sta oggi il presentatore? Come sta … L'articoloRai: ‘dimenticato da tutti’ proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Lamberto Sposini nessun risarcimento dalla Rai: 'dimenticato da tutti' - - infoitcultura : Enrico Mentana, il commovente pensiero per Lamberto Sposini: “E’ sempre qui” - infoitcultura : Lamberto Sposini, chi è: età, carriera, malattia del giornalistia -