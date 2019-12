Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ladi Salvini continua alposto, ma perde lo 0,8% attestandosi al 32,2%, mentred’raggiungendo il 10,7%, contro il 9,8 della settimana scorsa. Sono due dei dati del sondaggio Swg per il tg di La7 del 16 dicembre. Ildemocratico si attesta invece sul 17,5%, mezzo punto percentuale in meno rispetto alla settimana scorsa. Leggero recupero per il Movimento 5 stelle. al 15,7%, rispetto al 15,5 della settimana scorsa.di mezzo puntoViva che, con il 5,1% si trova a poca distanza da Forza, che riceve un gradimento del 5,7%, guadagnando lievemente terreno rispetto alla settimana scorsa. Articolo 1, invece, al 3,5%. Azione di Calenda è al 3%.Il #sondaggio politico di lunedì 16 dicembre 2019 #Swghttps://t.co/fEnJpkt6GK— Tg La7 (@TgLa7) December 16, 2019

GianniPulito : RT @HuffPostItalia: La Lega, in calo, resta il primo partito. Fratelli d'Italia cresce e supera il 10%: sondaggio Swg per La7 - andreapizzi6 : RT @La7tv: #tgla7 Sondaggio: nel centrodestra, che è sempre avanti, la Meloni ora vale un terzo della Lega - HuffPostItalia : La Lega, in calo, resta il primo partito. Fratelli d'Italia cresce e supera il 10%: sondaggio Swg per La7 -