Journey To The Savage Planet si mostra in questo video di gameplay della durata di 43

(Di lunedì 16 dicembre 2019)To Thetorna arsi in questi primi 43 minuti di gioco in cui possiamo dare uno sguardo all'ambientazione e alla flora e fauna che troverete inpianeta e che dovrà essere scansionata per recuperare quante più informazioni possibili.Into thei giocatori verranno mandati su un misterioso pianeta da Kindred Technologies, la "quarta migliore compagnia di esplorazione interstellare" che lo sviluppatore descrive come la "peggior versione del mondo di SpaceX."Il mondo di gioco è composto da tre grandi biomi, che secondo lo studio saranno "pieni di segreti" e conterranno una serie di missioni. Nel titolo saranno presenti, oltre a mostri giganteschi che dovremo sconfiggere studiando i loro punti deboli, anche una serie di ostacoli a cui far fronte con un po' di astuzia. Di seguito potete dare uno sguardo aldi.Leggi altro...

