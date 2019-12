Incubus a Milano per I-Day 2020 | biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019)per I-Days il 13 giugno. L'annuncio è di oggi. il gruppo si aggiunge agli artisti in programma per la nuova edizione degli I-Days, il festival musicale che si terrà al MINDInnovation District. Glisi esibiranno nello stesso giorno degli Aerosmith, prima deldella band già annunciata nelle scorse settimane. Tra i prossimi progetti deglic'è la pubblicazione di un nuovo album di inediti. Il disco è già stato anticipato dal singolo Into The Summer, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il video ufficiale è disponibile su YouTube e vanta alla data odierna più di un milione di visualizzazioni: https://youtu.be/2dn6gRWaoc0 Glisono una delle band alt-metal più famose del nuovo millennio. La formazione del gruppo risale al 1991 nella San Fernando Valley, più precisamente nel sobborgo di Calabasas ...

