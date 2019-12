Incredibile | è successo davvero a “Che tempo che fa”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Èqualcosa dicurioso durante l’ultima puntata di CheChe Fa. C’è da dire che è da qualche settimana che Luciana Littizzetto si sta cimentando con la lettura dei servizi nello stile della voce dei servizi di Live Non è la d’Urso. Ma reggetevi forte, perché in occasione dell’ultimo intervento del 2020 a CheChe Fa, la comica di Rai 2 ha deciso di omaggiare il pubblico con una divertentissima sorpresa, facendo entrare nello studio di Fazio proprio lui, Andrea Piovan. Se vi state chiedendo chi sia beh, sappiate che è l’inimitabile voce che si nasconde dietro i servizi shock presentati a Live Non è la d’Urso. È stato uno show unico: i due hanno letto insieme alcuni titoli divertenti nello stesso modo in cui vengono annunciati nel programma di Canale 5. Poi, come ultima chicca, Piovan ha reinterpretato uno dei suoi classici più famosi: la voce del Capo di Art ...

