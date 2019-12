Elisabetta Canalis a Domenica In | Mio marito Brian è arrivato al momento

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Accolta in studio dall'amico Tiziano Ferro - i due si vedevano per la prima volta insieme in Italia -si è raccontata a Mara Venier aIn in una lunga intervista nella quale ha ripercorso, oltre alla sua carriera, anche la vicenda che l'ha colpita due anni fa, ovvero la morte del padre.Ha confidato la: "Lui era venuto a trovarmi a Los Angeles e mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo. La cosa che ha unito me e mio padre, infatti, è stato proprio ildella sua morte. Mi sono addormentata in ospedale finché non sono entrati per dirmi che non c’era più". Successivamente, in merito alla decisione di vivere all'estero e di aver sposato il medicoPerry, rivela: "Mi manca, ma mi sono sposata in Sardegna. Ho fatto questa scelta, ma non significa che sia stato facile. Mioalgiusto, se lo avessi ...

