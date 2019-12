Di Maio | “Cambi casacca dei senatori M5s? È un’operazione di Salvini in difficoltà” E

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Mercato delle vacche? Una battuta simpatica. Questi sono palazzi in cui le persone entrano con alcuni propositi e poi si perdono. Quello che è successo al Senato è un’operazione diin estrema difficoltà e che cerca di creare una maggioranza più forte all’interno del parlamento attraverso cambi diper provare a far cadere la maggioranza”, così Luigi Di, a margine della presentazione della nuova organizzazione del Movimento, commenta la fuga dei5 stelle che sono passati al Carroccio. E poi aggiunge: “Dimostra che Lega è come il partito di Berlusconi di 20 anni fa“. L'articolo Di: “Cambidei? È un’operazione diin difficoltà”. E paragona la Lega al partito di Berlusconi di 20 anni fa proviene da Il Fatto Quotidiano.

