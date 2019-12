Costantino Vitagliano ho attraversato un momento buio troppe delusioni (Di lunedì 16 dicembre 2019) Costantino Vitagliano al “Magazine di Uomini e donne” ha dichiarato: «Mi sono ripreso da un periodo molto buio. Ho ricevuto delle delusioni, ho perso persone molto importanti della mia vita», mi sto riprendendo grazie all’amore di mia figlia Ayla, infatti Costantino, è single dopo la fine della sua relazione con Elisa Mariani. Ho trascorso un periodo d’oro e poi, come avviene spesso nella vita, è seguito un momento doloroso. Perdere mia mamma mi ha portato a rendermi conto che la vita è fatta di up an down. A volte tocchi il cielo, altre sei sottoterra». La piccola Ayla è stata per lui un sostegno: “Ayla è la parte più bella della mia vita ed è coincisa con un brutto momento. Quando è nata lei, a mia mamma hanno scoperto la malattia. Ora ho Ayla: ci vivo, la coccolo, la porto in giro. Faccio con lei quello che non è mai stato fatto con me. Io appartengo a una generazione i cui ...

