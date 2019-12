Cast e personaggi di Ognuno è Perfetto con Edoardo Leo e giovani esordienti | la

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il tradizionale detto "nessuno è" si trasforma e diventa nella nuova serie di Rai1 un'inno alla valorizzazione della diversità:di, il progetto in 3 puntate che punta a raccontare la disabilità con i toni della commedia, debuttano sull'ammiraglia Rai lunedì 16 dicembre in prima serata. Gli attoriLeo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Lele Vannoli, Piera degli Esposti sono affiancati nella serie daissimi protagonisti, gliGabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi, Matteo Dall’Armi e Valentina Venturin, ragazze e ragazzi con la Sindrome di Down che interpretanoconnotati da una forte personalità. Idiruotano intorno al protagonista Rick (Gabriele di Bello), un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down deciso ad inseguire i propri sogni e a fare nella ...

OptiMagazine : Cast e personaggi di #OgnunoèPerfetto con #EdoardoLeo e giovani esordienti: la disabilità raccontata in commedia su… - theteacherandme : 3 motivi per cui dovreste vedere #KnivesOut #cenacondelitto: -Daniel Craig -Daniel Craig -Daniel Craig (Cast fanta… - HenryCavill_Ita : “The Witcher”: trama, trailer, cast, personaggi e immagini @Sorrisi -