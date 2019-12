Cannabis light | De Petris LeU al centrodestra | “Fatevi le vacanze in pace | poi test

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Ho trovato molto fastidiose le polemiche ideologiche e le falsità dette in quest’Aula” sulla norma che riguardava la canapa. “Potremmo anche fare una bella sfida: facciamo un. Fate letutti tranquilli e poi alla ripresa vediamo chi si sottopone alantidroga e chi no“. È la provocazione che Loredana De, di Liberi e Uguali, rivolge ai senatori del, replicando alla loro esultanza per lo stralcio dalla legge di Bilancio dalla norma per la legalizzazione dellaleggera. “Io sono stata la prima a fare il”, ribatte da Forza Italia la senatrice Maria Gallone, che prende la parola subito dopo di lei. L'articolo, De(LeU) al: “Fatevi lein, poiantidroga per tutti”. Bagarre in Senato proviene da Il Fatto Quotidiano.

