Boccuzzi: nessuna militarizzazione a Centocelle, finitela (Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – “Non c’e’ nessuna militarizzazione! finitela!”. Cosi’ il presidente del Municipio V di Roma, Giovanni Boccuzzi, si e’ rivolto ai partecipanti all’incontro con la sindaca Virginia Raggi all’interno del centro anziani ‘Nino Manfredi’, che si trova alle spalle di piazza Teofrasto, nel quartiere Centocelle di Roma. Tra chi ha partecipato all’assemblea anche alcuni rappresentanti dell ‘Libera assemblea di Centocelle’, formatasi dopo gli incendi dolosi alla libreria ‘La Pecora elettrica’, alla pinseria ‘Cento55’ e al pub ‘Baraka bistrot’. La risposta del presidente Boccuzzi e’ arrivata dopo le sollecitazioni verbali dei partecipanti, che gridavano in direzione della sindaca Raggi, per avere risposte in merito alla presenza delle forze di polizia sul ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Boccuzzi nessuna