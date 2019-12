Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Non ha prodotto dunque gli effetti sperati l’esonero di Ancelotti, di cui De Laurentiis aveva deciso di privarsi nonostante la goleada contro con il Genk. È questa l’amara considerazione didopo il ko subito dal Napoli al San Paolo contro il Parma. Non ci sono più attenuanti, la squadra ha avuto tutto ciò che chiedeva, allenamenti, modulo e studio della gara, eppure è mancata la cosa più importante, la vittoria. Gattuso ha provato a ridare sicurezza al Napoli ripartendo dal 4-3-3, accantonato nella gestione di Ancelotti anche per andare oltre ladi. Ma la reazione degli azzurri èNon sarà un caso se la svolta della partita è arrivata solo con il ritorno alla vecchia impostazione di gioco, quella che Ancelotti ha sempre considerato essere l’unica possibile per questo Napoli La scossa è arrivata solo nella ripresa con il ...

napolista : Repubblica: l’operazione nostalgia di #Sarri è stata disastrosa #Gattuso ha provato a ripartire dal 4-3-3, ma la s… - pierfalasca : @FurlanAnnamaria @CislNazionale @FirstCisl @RaiNews @MediasetTgcom24 @SkyTG24 @sole24ore @repubblica @Corriere… - Mongibello : Complimenti all’@_Carabinieri_ di Milano e Bologna per l’eccellente operazione condotta! Non solo è stato sventato… -