Partito il Piano Freddo a Roma | “Sostegno e integrazione per i più deboli”

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Èil2019-2020 diCapitale, che ha l'obiettivo di sostenere i senza fissa dimora e le persone in condizioni di fragilità durante i mesi più freddi dell'anno.

LaStampa : Ha 34 anni la nuova leader del partito socialdemocratico al governo. Figlia di due madri, governerà il Paese con al… - senodelpoi : RT @rrotas1_: @fabbonas Gli #islamici che entrano in #Europa devono essere in numero limitato, xchè se saranno maggioranza, come è nel loro… - cronacadiroma : #15Dicembre #Roma - Partito nel weekend il #PianoFreddo 2019/2020 -