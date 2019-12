Incidente in Nepal: 14 morti e 18 feriti (Di domenica 15 dicembre 2019) Un Incidente stradale in Nepal ha coinvolto un autobus: 14 pellegrini indu’ sono morti e altri 18 sono rimasti feriti. I pellegrini erano di ritorno dal tempio Kalinchowk Bhagwati, nel distretto di Dolkha. Il mezzo è uscito di strada a circa 80 km a est della capitale Kathmandu. Le autorità non escludono che l’Incidente possa essere stato causato dal maltempo o da un problema meccanico.L'articolo Incidente in Nepal: 14 morti e 18 feriti Meteo Web.

