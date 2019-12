Ciclismo | Letizia Paternoster | “Un po’ di rabbia e un po’ di paura dopo l’incidente | ma

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) A 20 giorni dall’incidente,torna a parlare ai microfoni di Rai Sport. La giovanissima stella del pedale azzurro, fuoriclasse in erba sia su strada che su pista, già campionessa europea U23 in entrambe le discipline (e anche Elite dell’inseguimento a squadre), ha fatto sapere sia quali sono le sue sensazionila disavventura dello scorso novembre, sia quali sono i suoi obiettivi per la stagione che sta per cominciare. Queste le sue parole: “Un po’ die un po’ diper via dell’incidente, dato che noi ciclisti rischiamo sempre la vita sulle strade e non dovrebbe essere così. Ad ogni modo, ora sto bene e sono concentrata sulla stagione che verrà. Farò poca strada e tanta pista nel 2020. Punto alle Olimpiadi, dove voglio ottenere il meglio da me stessa“. Anche nell’annata che sta per cominciare, oltretutto, ...

