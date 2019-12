Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiIn riferimento alle segnalazioni e disfunzioni che hanno interessato ladeldie i collettori comprensoriali afferenti all’impianto di depurazione area salernitana a seguito delle violente precipitazioni del pomeriggio del 13.12.2019 si comunica che il personale del Segmento Fognatura e Segmento Depurazione dellaSistemi S.p.A. è intervenuto nel pomeriggio e nella serata di ieri 13.12.2019 e nella mattinata di oggi 14.12.2019 per eliminare le disfunzioni segnalate. Oltre gliin calce relativigiornata di ieri sono stati eseguiti ulterioriin data odierna e precisamente: disostruzionee caditoie in via Sant’Eustachio, disostruzionee caditoie in via Fratelli Bandiera, messa in sicurezza caditoia via Posidonia civ. 55, ripristino in sede di chiusino su via Brignano ...

anteprima24 : ** ##Salerno, la comunicazione del comune sugli #Interventi alla rete fognaria ** - salerno_vince : RT @ItaliaViva: 'Dalla nostra parte abbiamo il coraggio e la voglia di dire che il diritto e la giustizia sono cosa diversa dal peloso gius… - Naigolas : @lucasofri @SalernoSal Non si può slegare un discorso da chi lo pronuncia: la comunicazione non consiste solo nel s… -