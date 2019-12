Popolare di Bari | Conte | “Interverremo con Mediocredito centrale | una sorta di Banca del

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Perdiinterverremo ”attraverso uno strumento che è nella pancia di Invitalia,. Unadidel Sud degli investimenti a partecipazione pubblica. Cerchiamo di fare di necessità virtù”. Così il premier Giuseppecommenta il commissariamento delladidurante la conferenza stampa sui primi 100 giorni di governo sul tema della salute. “Assicureremo ale necessarie risorse per poi, con un fondo interrio, intervenire per rilanciare ladi”, ha aggiunto sottolineando che bisognerà “approfittare di questa situazione per rafforzare il sistema creditizio del Sud, altrimenti il Sud non può ripartire”. “Quarto obiettivo: non tuteleremo nessun banchiere. Non agiamo a protezione di banchieri e non possiamo permettere che queste situazioni non abbiano nomi e ...

borghi_claudio : Ovviamente mi aspetto di trovare il miliardo per la popolare Bari nel maxiemendamento della legge di bilancio con relative coperture, vero? - alexbarbera : E così nel silenzio generale - dopo Alitalia ed Ilva - il contribuente si appresta a pagare il conto della malagest… - Mov5Stelle : Su Banca Popolare di Bari Renzi vaneggia. Se il governo interverrà sarà proprio per evitare il massacro dei rispa… -