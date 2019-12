Mercato Juventus | problemi su una cessione Il punto

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Lacerca di sfoltire la rosa in vista delinvernale. Paratici ha in mente di piazzare qualche esubero altrove, in modo tale da fare cassa e di regalare a Sarri gli innesti giusti per il resto della stagione. Un problema su una: un difensore centrale è ormai ai ferri corti con la Juve, a causa di un altro giocatore proprio con un passato in bianconero.Juve: Demiral-Milan, pista congelata. Il problema è Caldara Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto portale calcio.com il ritorno di Mattia Caldara tra i convocati del Milan avrebbe ostacolato l’approdo di Demiral a Milano. I rossoneri tengono d’occhio anche Rugani, ma la scelta in chiave calciosarebbe ricaduta sul turco ex Sassuolo.non facile, dato che a Milanello si sarebbe riempito uno slot sulla retroguardia.

