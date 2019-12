Mattarella alla cerimonia di consegna della Lampada della Pace

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Assisi, 14 dic. (askanews) – Il presidenteRepubblica Sergioha ricevuto ad Assisi la, il prestigioso riconoscimento assegnato dai frati del Sacro Convento e che in passato è stato dato anchecancelliera tedesca Angela Merkel e al re di Giordania Abdullah II. “Interpreto lacome un riconoscimento all’Italia. La Repubblica nel rispetto e in coerenza con la sua Costituzione ha sempre ricercato la, lo ha fatto e lo fa con i Paesi vicini. Da anni l’Italia svolge una attiva e impegnata politica per lanel mondo. C’é grande bisogno in un periodo in cui si assiste a numerosi e gravi conflitti regionali, a contrasti crudeli e scontri a carattere etnico o per motivi pseudoreligiosi, in un periodo in cui rischiano di venire meno i limiti agli armamenti nucleari in tante parti del mondo”. “Il ...

