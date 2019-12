LIVE Sci di fondo | Sprint Davos 2019 in DIRETTA | Federico Pellegrino non brilla ed è

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.18 E’ il momento della finale femminile con Caldwell (Usa), Svahn, Nilsson e Sundling (Svezia), Nepryaeva (Russia) e Falla (Norvegia). 15.16 Questi i qualificati per l’atto conclusivo: i norvegesi Klaebo, Taugboel e Skar, il francese Chanavat, il russo Retivykh e l’americano Hamilton. 15.15 Vince la seconda semifinale Taugboel davanti a Skar. Si qualificano come lucky loser anche il russo Retivykh e l’americano Hamilton. 15.13 Seconda semifinale più veloce,è fuori. 15.10 Ora la seconda semifinale con i tre norvegesi Skar, Taugboel e Iversen che, presumibilmente, faranno gioco di squadra per ottenere almeno un tempo di ripescaggio. 15.09 A differenza del passato, il valdostano è apparso in difesa più che all’attacco in salita. Sul rettilineo conclusivo, poi, la sua azione era appesantita, ...

