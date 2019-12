Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Non una, non due, ma dieci: secondo il Corriere della sera, Amadeus vorrebbe farsi affiancare per la conduzione dida duediverse per serata. Sembra definitivamente tramontata l’ipotesi dell coppia Diletta Leotta-Ferragni, tra le più quotate della prima ora. Si legge sul Corriere della sera:Pare probabile la presenza di due ex conduttrici del Festival (Simona Ventura e Antonella Clerici), mentre ci sono buone possibilità di avere ancora una volta una Rodriguez sul palco: questa volta non Belén, ma Georgina, la fidanzata di Cristiano Ronaldo. Sempre viva l’idea Vanessa Incontrada. Monica Bellucci ci sta pensando: «Mi hanno fatto una proposta molto carina, ma bisogna vedere i tempi: ci sono gli impegni di lavoro e soprattutto le mie bambine».Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda (su Rai Uno dal 4 all′8 ...

Corriere : Dieci donne per Sanremo (e un uomo che raddoppia) - HuffPostItalia : Le donne di Sanremo saranno 10 - peppe844 : RT @ErreEffe7: Road to Sanremo. Amadeus vuole 10 donne sul palco (due per sera): nomi, ipotesi e trattative (anche sui cantanti in gara). Q… -