Juventus: le sovrapposizioni interne di Danilo (Di sabato 14 dicembre 2019) Danilo è in netta crescita, dà alla Juventus caratteristiche molto diverse da Cuadrado. Fa movimenti quasi opposti Danilo è in costante crescita, come l’ottima prestazione in Bayer Leverkusen-Juventus conferma. Oltre all’attenzione nei duelli difensivi e nel mantenimento della linea, il terzino brasiliano ha accompagnato bene l’azione. Una sua peculiarità sono le sovrapposizioni interne. Rispetto a Cuadrado, occupa meno il campo in ampiezza, tende a rimanere più stretto. La slide sopra mostra una situazione interessante. Chiude e apre il triangolo con Cuadrado, che contro il Bayer ha fatto la mezzala. Il colombiano si apre, mentre Danilo si inserisce internamente. Mezzala larga, terzino dentro il campo. Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juventus sovrapposizioni