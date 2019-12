Il Pinocchio di Garrone in un fantastico mondo animale e mostruoso | un film di una

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Gli animali fantastici,e Matteo. Ci abbiamo pensato un po’ prima di scrivere l’attacco del pezzo parafrasando scherzosamente J.K. Rowling. Perché ildi, in sala dal 19 dicembre, tratto pedissequamente dall’oramai universale testo di Carlo Collodi, meritava un “chi toccamuore”. Poi è prevalsa, con fatica improba, una lettura di quello che abbiamo visto in una prospettivasca, mostruosamentesca, quasi da bestiario medioevale. Perché l’unico tratto distintivo in questa messa in scena di un classico immutabile, e immodificabile, vuoi per mancanza di coraggio, vuoi perchéè quella cosa lì, tutta senso di colpa e rispetto delle convenzioni sociali, è questo progressivo e affascinante slittamento, maestosamente figurativo anche se terribilmente in superficie, della versionein un. Dopo una ...

