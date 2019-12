F1 | Mattia Binotto su Antonio Giovinazzi in Ferrari | “Lo consideriamo | ma deve fare un

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di pausa e tempo di chiacchiere in F1, pensando al futuro. Il 2020 non è ancora cominciato, ma le voci sul mercato piloti impazzano. I contratti in scadenza di Lewis Hamilton e di Sebastian Vettel, in particolare, stuzzicano la fantasia o le suggestioni degli addetti ai lavori. Il tedesco vicino alla McLaren e il britannico innel 2021? Chissà, vedremo. Di fatto, la scuderia del Cavallino Rampante ha chiarito che il monegasco Charles Leclerc sarà il punto fermo nel presente e nel futuro e quindi è la posizione di Sebastian a vacillare. Nell’incontro avuto con la stampa il Team Principalha posto l’accento su questo aspetto. Non vi è però solo Hamilton che potrebbe interessante alla scuderia di Maranello, ma anche qualcuno che nell’orbitac’è ancora, ovvero, attuale pilota dell’Alfa Romeo. Lungamente ...

