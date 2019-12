Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio in tv | “Simpatico? A casa meno”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Iera sera, venerdì 13 Dicembre 2019,era ospite della trasmissione di Rai1 20 anni che siamo italiani, condotto dal marito,D’Alessio e Vanessa Incontrada. La cantante di Sora si è resa protagonista di un piccola frecciatina nei confronti del marito che ha causato qualche attimo di imbarazzo in studio. “D’Alessio simpatico? Aun po’ meno…” ha detto la 32enne. I due erano tornati a esibirsi insieme dopo tanto tempo, incantando il pubblico con un duetto di un loro classico, Un bacio. Poi la frecciatina. Alla fine della performance, infatti, Vanessa Incontrada ha chiesto alla cantante seD’Alessio sia simpatico anche aavrebbe risposto: “Aun po’ meno…”. Che fosse, in realtà, una semplice battuta? In ogni caso, non c’è stato alcun ripensamento o tentativo di ...

