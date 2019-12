SIMULACRA 2 indaga sulla misteriosa morte di una giovane e popolare influencer (Di venerdì 13 dicembre 2019) SIMULACRA 2 è una simulazione horror di stampo poliziesco in cui dovrete condurre un'indagine non autorizzata per risolvere un caso misterioso che riguarda il decesso di una giovane e popolare influencer. Il punto cruciale di tutte e indagini sarà lo smartphone di Maya. L'articolo SIMULACRA 2 indaga sulla misteriosa morte di una giovane e popolare influencer proviene da TuttoAndroid.

Leggi la notizia su tuttoandroid

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SIMULACRA indaga