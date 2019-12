Serena Guatta | la donna che vive di sconti e fa spese e vacanze gratis | ecco la sua

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si chiama, ragioniera di 37 anni di Gavardo, nel Bresciano, e a far notizia è una sua dote particolare:di, fa spesa e. Non semplice fortuna ma una vera e propria applicazione scientifica che richiede metodo e impegno, trascorre le sue giornate alla ricerca di voucher e buoni online ed è arrivata anche a licenziarsi per poter “lavorare” su tutto questo a tempo pieno: “Ho cominciato quando sono rimasta incinta di mio figlio, per un discorso di risparmio puro. Avevo tempo e mi sono accorta che il risultato era significativo. Quando poi sono tornata al lavoro ho fatto due conti. Il mio stipendio part time da ragioniera nello studio di un commercialista era pagato 950 euro al mese, contando gli assegni familiari, tredicesima e quattordicesima. Netti erano circa 650, pari al risparmio che avevo imparato ad accumulare ogni mese ...

