Sentono rumori dal wc | quello che salta fuori è agghiacciante VIDEO

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Inizialmente pensavano fosse uno scherzo tra coinquilini, o al massimo un guasto tecnico nel bagno. Gli abitanti di questo appartamento, infatti, hanno iniziato a sentire degli straniprovenire dal water in piena notte. Quando hanno deciso di provare a tirare lo sciacquone per far scendere giù nello scarico qualcosa che forse era rimasto incastrato, hanno avuto però una spiacevole sorpresa. Nel momento esatto in cui il getto d’acqua ha iniziato a sgorgare, infatti, dal fondo del water è emerso l’inimmaginabile. Ecco ‘schizzare’all’improvviso… Un topo. Vivo e vegeto, l’animale ha iniziato a dimenarsi per sfuggire al getto dell’acqua, riuscendo addirittura a risalire fino al bordo del water ere, no? Ecco ildell’incredibile vicenda: L'articolodal wc:che ...

