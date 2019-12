Safilo | sciopero dei lavoratori dopo l’annuncio di 700 esuberi e la chiusura dello

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Braccia incrociate per i dipendenti dellal’annuncio di 700e ladel sito di Martignacco, in provincia di Udine, dove lavorano 250 persone., che ha sede a Padova e altri due stabilimenti a Longarone (Belluno) e Santa Maria di Sala (Venezia), ha annunciato un piano di riorganizzazione industriale che ha portato idi tutti gli impianti a scioperare. A Longarone, nel cuore del distretto dell’occhialeria bellunese, dove la contrazione annunciata di personale è di 400 addetti, isono scesi in strada e hanno sfilato in corteo lungo la statale Alemagna, con il supporto di diversi dipendenti di altre aziende del distretto. A Martignacco – che dovrebbe chiudere il 7 gennaio 2020 – tutti i 250 dipendenti hanno incrociato le braccia e si sono fermati in presidio, con parziale blocco del traffico, davanti al piazzale ...

TgrVeneto : Sciopero e manifestazione a Longarone (Bl) a sostegno dei lavoratori della Safilo. E' il giorno della rabbia e dell… - segreteriafilc1 : Vertenza Safilo Group , sciopero nello stabilimento di @padova ,nell’intervista alle segreterie territoriali le par… - LidiaPoet1 : RT @CgilVeneto: Il DRAMMA SAFILO RACCHIUSO IN UNA TRISTISSIMA FRASE: COSA DIRÒ AI MIEI FIGLI A NATALE? Niente Natale quest'anno per quest… -