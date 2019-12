Nowruz: il Capodanno persiano che non dovresti perdere (Di venerdì 13 dicembre 2019) Un Capodanno fuori dal comune, il Nowruz celebra la primavera nel mondo persiano, un’occasione unica per inneggiare Madre Natura attraverso riti, attività e simbolismi antichi. Il Capodanno persiano simboleggia la rinascita della natura che dopo il lungo e freddo inverno si prepara a riconquistare il suo posto impregnando ogni cosa di bellezza e nuova vita. La tradizione millenaria del Nowruz Nowruz in persiano significa nuovo giorno. Questa festività è radicata nelle tradizioni persiane, le sue origini infatti risalgono a 15000 anni fa con lo zoroastrismo, la religione antica del Paese di cui gli abitanti hanno ereditato costumi e tradizioni. Il Nowruz si festeggia alla fine del Capodanno persiano e i suoi significati sono molto profondi. Questa festa corrisponde al nostro equinozio di primavera e le attività che ruotano attorno ad essa iniziano circa 12 giorni prima del vero e ...

